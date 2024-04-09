Домик со стильными фиолетовыми табуретками продают в пригороде Барнаула за 19,4 млн рублей.

Общая площадь дома 155 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 125 тыс. рублей.
На первом этаже располагается кухня с панорамным выходом на будущую террасу, гостиная, санузел с душевой, гардеробная-постирочная, прихожая, коридор с вместительной кладовкой под лестницей.
На втором этаже: спальня, детская, санузел с ванной, лоджия-кабинет.
При продаже остается встроенная мебель: кухонный гарнитур, гардеробная, шкаф в прихожей, шкаф в спальне, тумба в ванной и TV тумба. Из техники: газовая варочная панель, встроенная посудомоечная машина Electrolux 60 см, вытяжка smeg.
Из посадок на территории имеются молодые яблони, груша, вишни, крупная и сладкая клубника (обильно плодоносит), крыжовник, малина.
Ранее сообщалось, что дом с библиотекой и большой гардеробной продают в пригороде Барнаула за 70 млн рублей.
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