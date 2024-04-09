10 апреля
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Недвижимость

Домик со стильными фиолетовыми табуретками продают в пригороде Барнаула за 19,4 млн рублей

Благоустроенный дом продают в селе Фирсово за 19,4 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Российская.

Домик со стильными фиолетовыми табуретками продают в пригороде Барнаула за 19,4 млн рублей.
Домик со стильными фиолетовыми табуретками продают в пригороде Барнаула за 19,4 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь дома 155 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 125 тыс. рублей.

На первом этаже располагается кухня с панорамным выходом на будущую террасу, гостиная, санузел с душевой, гардеробная-постирочная, прихожая, коридор с вместительной кладовкой под лестницей.

На втором этаже: спальня, детская, санузел с ванной, лоджия-кабинет.

При продаже остается встроенная мебель: кухонный гарнитур, гардеробная, шкаф в прихожей, шкаф в спальне, тумба в ванной и TV тумба. Из техники: газовая варочная панель, встроенная посудомоечная машина Electrolux 60 см, вытяжка smeg.

Из посадок на территории имеются молодые яблони, груша, вишни, крупная и сладкая клубника (обильно плодоносит), крыжовник, малина.

Ранее сообщалось, что дом с библиотекой и большой гардеробной продают в пригороде Барнаула за 70 млн рублей.

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