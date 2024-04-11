Уютный дом в пригороде Барнаула продают за 16 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Вишневая,15.

Дом с хорошей аурой продают в Барнауле за 16 млн рублей.

Общая площадь дома 198 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 80 тыс. рублей.

Дом находится в самом шикарном месте микрорайона Спутник.

В доме имеется цeнтральная кaнализация, вoдоснабжeниe и газовое отопление. Дом и отделка выпoлнены из качecтвенныx мaтеpиалов.

Продавец отмечает, что дом очень светлый, с хорошей аурой, а шикарная планировка позволит вам создать уют и тепло в доме.

Цокольный этаж располагает в себе просторную кухню и свободное помещение.

На первом этаже есть две спальные комнаты, санузел, просторный холл. На втором этаже две спальни, ванная комната, большой холл.

На территории расположен гараж на две машины.

Участок ровный, солнечный, с плодовыми деревьями. Так же на участке есть погреб. Придомовая территория облагорожена, по периметру растут елочки, есть возможность поставить бассейн с шезлонгами и в летнее время наслаждаться пением птиц.

Ранее сообщалось, что дом с библиотекой и большой гардеробной продают в пригороде Барнаула за 70 млн рублей.

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