Архитектор назвал главного врага Барнаула и посетовал на устаревшие новостройки

Точечная застройка в центре и новаторство только на выселках – такой подход к градостроительству барнаульский архитектор Алексей Квасов не принимает. Он объяснил, чем плоха «не комплексная» застройка, что нам следовало бы перенять у новосибирцев и как стоит поработать с исторической средой.

Не получается «успокоить»

На проблемы города архитектор смотрит и как профессионал, и как обычный житель:

«Живу в районе новостроек и понимаю, что ребенок в школу на 550 мест не пойдет, она переполнена, в две смены работает. Рядом вырос точечный объект, который занял садик, куда мы также попасть не можем», - рассказал он на встрече в «Сибирской Медиагруппе».

Главное зло Алексей Квасов видит в бурном росте точечной застройки. Прежде всего, она усложняет ситуацию с социальной инфраструктурой в устоявшихся районах, где новые учреждения строить не планируют. Растущая плотность застройки также давит на среду: в перенаселенной локации жить и находиться непросто.

«Какие бы проекты архитекторы не пытались разработать для центра города, чтобы среду успокоить что ли, – пока не получается, – отметил выступающий. – Было бы неплохо, если бы широкий круг специалистов продумал комплексные проекты, учитывающие социальную инфраструктуру, в том числе в центре и на Потоке. Именно в этом случае сможем население удержать. Людям будет удобно и комфортно жить».

Алексей Квасов, архитектор. Ирина Пергаева

Людям хорошо, застройщикам – прибыль

Хорошая среда и инфраструктура притягивают бизнес, они формируют итоговую стоимость недвижимости, подчеркнул архитектор.

Он рассказал о том, как спроектировал район с детским садом в Новосибирске, стоимость которого застройщик в итоге учитывал в цене за квадратный метр квартир.

«Директор потом мне говорил: «А выгодно, оказывается». Недвижимость продали быстрее, чем обычно, за счет того, что обеспечили район инфраструктурой, - сказал Квасов. – Следующий район так же будем рассматривать. Если не потянет школу – какими-то долями в проекте поучаствует. А детсад точно потянем».

Такую практику специалист предлагает применять барнаульским застройщикам. Он верит, что со временем в городе откажутся от точечной застройки и полностью перейдут к комплексному освоению.

«Мы, как архитекторы, радуемся комплексной застройке. Нам не приходится юлить и говорить: «Где-то там за три километра детсад – туда ребят на автобусе отвезете», – объяснил Квасов. – Сделки с совестью никому не нужны. Приятно работать, когда все правильно».

Проект планировки квартала в районе ул. 6-я Нагорная.

Мимикрия, а не поддержка

Отдельное внимание архитектор посвятил, на его взгляд, морально устаревшим, но фактически новым зданиям в центре Барнаула.

«Не понимаю, почему до сих пор строятся объекты, которые имеют структуру 90-х годов? Мимикрия или пародия на историческую среду, - отметил он. - Нужно учиться, перенимать новое, идти современным путем: объекты в Праге или Берлине соблюдают масштаб, ритмику, но делают все на современных основаниях. Мы почему-то экспериментируем с хорошими объектами где-то на выселках».

Напоследок специалист подчеркнул: подрастающее поколение хочет жить в современном городе. Поэтому застройщикам и архитекторам необходимо постоянно учиться.

Напомним, что руководитель собственной мастерской Алексей Квасов стал победителем конкурса архитектурной красоты ИД «Алтапресс», получив награду за проект микрорайона «Лапландия». Он же принес своему автору престижную Демидовскую премию.

Самое важное - в нашем Telegram-канале