27 марта
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Образование

Битва за парту. Кого в Барнауле возьмут в первый класс сразу, а кому придется подождать — разбор altapress.ru

С 1 апреля в Барнауле начнут принимать документы на зачисление детей в первый класс. Сколько заготовлено мест для будущих первоклашек и кого примут в первую очередь, рассказала заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук.

Дети. Школа.
Дети. Школа.
pixabay.com.
1
Как пройдет зачисление в первые классы 2024 года?

Наталья Михальчук заявила, что в этом году не будет серьезных изменений в работе приемной кампании.

Как в прошлом году, зачисление в первые классы пройдет в два этапа. Первый стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. В этот период школы будут зачислять детей, которые проживают на территории, закрепленной за школой. А также ребят, имеющих право первоочередного, внеочередного и преимущественного приема.

В течение трех дней после завершения приема документов школа издаст приказ о зачислении.

Второй этап пройдет с 6 июля до 5 сентября, до заполнения всех свободных мест в школах. Учреждения будут зачислять детей, независимо от места проживания и имеющихся льгот, в порядке очередности.

Обнимались, зевали и танцевали. Как в Барнауле прошел первый звонок в фоторепортаже altapress.ru.
Обнимались, зевали и танцевали. Как в Барнауле прошел первый звонок в фоторепортаже altapress.ru.
Анна Зайкова
2
Сколько детей собираются зачислить в школы в этом году и хватит ли на всех мест?

По словам Натали Михальчук, в этом году ожидают зачислить около 10 тыс. первоклассников. «Это несколько меньше, чем в прошлом году, когда мы прогнозировали зачисление 10,5 тыс. детей», - отмечает зампредседателя.

При этом в школах Барнаула будет создано более 10 тыс. мест. «Каждый ребенок сможет поступить в первый класс», - заявила Михальчук.

3
Кто имеет право на зачисление по преимуществу, в первую очередь и вне очереди?

Преимущественное право имеют дети сотрудников выбранной школы, а также братья и сестры тех учеников, которые уже учатся в этом учреждении. Главные условия: они должны проживать в одной семье на одной территории. При этом место жительства ребенка значения не имеет.

Первоочередным правом зачисления обладают дети:

  • сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по состоянию здоровья);

  • сотрудников ОВД;

  • сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе, погибших);

  • военнослужащих по месту проживания семей.

Обнимались, зевали и танцевали. Как в Барнауле прошел первый звонок в фоторепортаже altapress.ru.
Обнимались, зевали и танцевали. Как в Барнауле прошел первый звонок в фоторепортаже altapress.ru.
Анна Зайкова

Вне очереди в школы с интернатом зачисляют детей сотрудников Следственного комитета, судей и работников прокуратуры. Также в 2024 году в перечень льготников включили детей сотрудников Росгвардии, военнослужащих и добровольцев, погибших в ходе СВО или позднее из-за полученных травм. Их зачисляют в школу по месту жительства.

«Узнать о том, какие территории закреплены за школами, можно на сайте комитета по образованию и на официальных сайтах учебных заведений», - напоминает Михальчук.

4
Как родителям подать заявление на зачисление в первый класс?

Родители могут подать заявление четырьмя способами:

  • через портал Госуслуги;

  • в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края;

  • при личном обращении в школы;

  • по почте.

«Мы предполагаем, что в этом году родители будут отдавать предпочтение первому варианту, как самому быстрому и доступному», - отмечает Наталья Михальчук.

Обнимались, зевали и танцевали. Как в Барнауле прошел первый звонок в фоторепортаже altapress.ru.
Обнимались, зевали и танцевали. Как в Барнауле прошел первый звонок в фоторепортаже altapress.ru.
Анна Зайкова

Зампредседателя подчеркнула, что заявление можно сформировать уже сегодня в виде черновика на портале Госуслуг. В день зачисления родителю будет достаточно нажать кнопку «отправить», и заявление будет направлено в желаемую школу.

«Напоминаю, что в заявлении можно указывать только одну учебную организацию», - сообщает Михальчук.

5
Какие нужны документы?

При поступлении в первый класс родители или опекуны должны предоставить:

  • паспорт одного из родителей, либо копию документа, подтверждающего установление опеки/попечительства,

  • свидетельство о рождении будущего первоклассника;

  • документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Для зачисления в школу подойдет как постоянная, так и временная регистрация.

Обнимались, зевали и танцевали. Как в Барнауле прошел первый звонок в фоторепортаже altapress.ru.
Обнимались, зевали и танцевали. Как в Барнауле прошел первый звонок в фоторепортаже altapress.ru.
Анна Зайкова

В зависимости от ситуации в школе могут потребовать дополнительные документы, такие как:

  • копию свидетельства о рождении братьев или сестер, которые посещают выбранную школу;

  • копии документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное зачисление (справка с места работы родителя);

  • копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

  • вид на жительство или разрешение на временное проживание для иностранных граждан.

6
Что делать, если ребенка не приняли в школу?

Такое может произойти, если в школе заполнены все свободные места. В этом случае родители должны обратиться в комитет по образованию, где им подскажут, в каких ближайших школах остались еще места.

Либо это можно узнать самостоятельно на сайте образовательного учреждения или через портал образовательных услуг.

7
Может ли ребенок учиться в школе не по месту жительства?

Да, например, если в ближайших школах закончились свободные места. В таких случаях администрация Барнаула может организовать подвоз детей на автобусах до учебного заведения.

Особенно эта ситуация актуальна для жителей Индустриального района. В прошлом году 121-й лицей, 135-я и 136-я школы были переполнены. Дети были вынуждены учиться в школах №84 и №114, власти осуществляли к ним подвоз.

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