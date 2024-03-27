Битва за парту. Кого в Барнауле возьмут в первый класс сразу, а кому придется подождать — разбор altapress.ru

Наталья Михальчук заявила, что в этом году не будет серьезных изменений в работе приемной кампании.
Как в прошлом году, зачисление в первые классы пройдет в два этапа. Первый стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. В этот период школы будут зачислять детей, которые проживают на территории, закрепленной за школой. А также ребят, имеющих право первоочередного, внеочередного и преимущественного приема.
В течение трех дней после завершения приема документов школа издаст приказ о зачислении.
Второй этап пройдет с 6 июля до 5 сентября, до заполнения всех свободных мест в школах. Учреждения будут зачислять детей, независимо от места проживания и имеющихся льгот, в порядке очередности.
По словам Натали Михальчук, в этом году ожидают зачислить около 10 тыс. первоклассников. «Это несколько меньше, чем в прошлом году, когда мы прогнозировали зачисление 10,5 тыс. детей», - отмечает зампредседателя.
При этом в школах Барнаула будет создано более 10 тыс. мест. «Каждый ребенок сможет поступить в первый класс», - заявила Михальчук.
Преимущественное право имеют дети сотрудников выбранной школы, а также братья и сестры тех учеников, которые уже учатся в этом учреждении. Главные условия: они должны проживать в одной семье на одной территории. При этом место жительства ребенка значения не имеет.
Первоочередным правом зачисления обладают дети:
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сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по состоянию здоровья);
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сотрудников ОВД;
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сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе, погибших);
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военнослужащих по месту проживания семей.
Вне очереди в школы с интернатом зачисляют детей сотрудников Следственного комитета, судей и работников прокуратуры. Также в 2024 году в перечень льготников включили детей сотрудников Росгвардии, военнослужащих и добровольцев, погибших в ходе СВО или позднее из-за полученных травм. Их зачисляют в школу по месту жительства.
«Узнать о том, какие территории закреплены за школами, можно на сайте комитета по образованию и на официальных сайтах учебных заведений», - напоминает Михальчук.
Родители могут подать заявление четырьмя способами:
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через портал Госуслуги;
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в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края;
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при личном обращении в школы;
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по почте.
«Мы предполагаем, что в этом году родители будут отдавать предпочтение первому варианту, как самому быстрому и доступному», - отмечает Наталья Михальчук.
Зампредседателя подчеркнула, что заявление можно сформировать уже сегодня в виде черновика на портале Госуслуг. В день зачисления родителю будет достаточно нажать кнопку «отправить», и заявление будет направлено в желаемую школу.
«Напоминаю, что в заявлении можно указывать только одну учебную организацию», - сообщает Михальчук.
При поступлении в первый класс родители или опекуны должны предоставить:
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паспорт одного из родителей, либо копию документа, подтверждающего установление опеки/попечительства,
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свидетельство о рождении будущего первоклассника;
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документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Для зачисления в школу подойдет как постоянная, так и временная регистрация.
В зависимости от ситуации в школе могут потребовать дополнительные документы, такие как:
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копию свидетельства о рождении братьев или сестер, которые посещают выбранную школу;
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копии документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное зачисление (справка с места работы родителя);
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копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
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вид на жительство или разрешение на временное проживание для иностранных граждан.
Такое может произойти, если в школе заполнены все свободные места. В этом случае родители должны обратиться в комитет по образованию, где им подскажут, в каких ближайших школах остались еще места.
Либо это можно узнать самостоятельно на сайте образовательного учреждения или через портал образовательных услуг.
Да, например, если в ближайших школах закончились свободные места. В таких случаях администрация Барнаула может организовать подвоз детей на автобусах до учебного заведения.
Особенно эта ситуация актуальна для жителей Индустриального района. В прошлом году 121-й лицей, 135-я и 136-я школы были переполнены. Дети были вынуждены учиться в школах №84 и №114, власти осуществляли к ним подвоз.
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