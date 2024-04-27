В Барнаул доставили похитившую 150 млн рублей экс-главу «Жилфонда»

В Алтайский край доставили экстрадированную из Аргентины Людмилу Авдюхину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По версии следствия, экс-руководитель барнаульского «Жилфонда» брала у покупателей недвижимости на хранение крупные суммы для передачи продавцам и выходных инвестиций в недвижимость. В итоге она «насобирала» 150 млн рублей и сбежала в Аргентину.

В Южной Америке ее нашли по каналам Интерпола, в конце февраля доставили в Россию. Затем — в Барнаул.

Центральный районный суд Барнаула продлил Авдюхиной срок ареста в СИЗО до 1 июля.

Ранее altapress.ru рассказывал об еще одном следе «Жилфонда». Жительницу Барнаула обманули на крупную сумму, а потом навязали фирму с миллионными долгами.

Чуть больше года риэлтор «Жилфонда» под разными предлогами за стенами агентства вытягивала деньги из жительницы Барнаула Елены Провоторовой, вынуждая ее и ее семью влезть в долги и даже купить две фирмы. Виновница оказалась за решеткой, однако долг одной из компании в 15 млн тенге продолжает висеть на потерпевшей.

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