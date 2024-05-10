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Жизнь

Жара до плюс 31 градуса тепла ожидается на Алтае днем. Но не везде

Тополя окутала сочная зелень молодых листьев, цветочные клумбы сияют разными цветами — май начал бушевать своей красотой.

Тюльпаны
Тюльпаны
ССО

Юго-восточный ветер в Алтайский край принес жару. Так, 10 мая днем в регионе местами дневная температура составит плюс 31 градус тепла. Однако в северо-западной части — до плюс 24 градусов тепла. А в Барнауле дневная температура поднимется до 28 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер порывистый — до 16 метров в секунду.

Уже днем ветер сменит направление на юго-западное.

Также в регионе действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Между тем опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи.

Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

Именно это способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя.

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