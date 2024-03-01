2 марта
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Происшествия

Аргентина выдала России обвиняемую в хищении экс-главу барнаульского "Жилфонда" Авдюхину

Людмила Авдюхина находилась в международном розыске и укрывалась в Аргентине. Ее обвиняют в хищении 150 млн рублей у клиентов барнаульского "Жилфонда".

Людмила Авдюхина.
Людмила Авдюхина.
Федеральная полиция Аргентины (PFA)

Людмилу Авдюхину экстрадировали из Аргентины в Россию, сообщает МВД-Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ее передали сотруджникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в аэропорту города Буэнос-Айреса.

В отношении экс-директора барнаульского филиала агентства недвижимости "Жилфонд" Авдюхиной расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Потерпевшими признаны более 30 жителей Алтайского края. Пострадавшим клиентам уже выплатили деньги.

Напомним, Авдюхину задержали 3 января в Аргентине. Спустя год после побега из страны.

Дело экс-директора барнаульского "Жилфонда" засекретили.

Ранее известный барнаульский юрист рассказал о странностях побега Авдюхиной.

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