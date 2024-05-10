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Экономика

Раки на ледяной подушке, фаршированный осетр: алтайские блюда для свадебного стола представят на международном форуме

С 12 по 19 мая на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет первый Всероссийский свадебный фестиваль.

Осетр.
Осетр.
СС0

В Москве соберутся более 200 пар со всей страны, на ВДНХ состоится массовая церемония бракосочетания, пишет altairegion22.ru.

А 14 мая состоится торжественное шествие свадебных пар Сибирского федерального округа (СФО).

В «Доме российской кухни» Алтайский край представит традиционный свадебный обряд староверов-поляков юга региона.

Бренд-шеф корнера «Алтай Мясо» Андрей Мытник приготовит свадебный стол с разнообразными сибирскими блюдами, проведет мастер-класс с дегустацией.

Блюда

Гости попробуют холодец с телячьим языком, запеченного с яблоками гуся, фаршированного белыми грибами осетра, кулебяку с сибирской рыбой, раков на ледяной подушке, соленья и напитки.

Блины от глав государств

В 2018 году президент РФ Владимир Путин напек блинов с красной икрой на «Улице Дальнего Востока».

В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский и китайский лидеры с энтузиазмом принялись печь блины и дегустировать свои кулинарные творения вприкуску с черной и красной икрой.

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