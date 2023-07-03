Стало известно, что будет с барнаульскими первоклассниками, которым не хватило мест в школах

Первоклассников, которым не хватило мест в школах по прописке, будут подвозить на автобусах в другие учебные заведения, сообщают " Вести Алтай ".

В горкомитете по образованию подтвердили, что решение уже приняли на уровне главы Барнаула.

Первый этап приемной кампании уже завершился. Подать заявления должны были семьи, которые проживают на закрепленной за школой территории и родители детей из "льготных категорий".

На втором этапе заявления примут у тех, у кого нет льгот, кто не относится к выбранной школе или получил отказ в желаемом учебном учреждении. Он начнется 6 июля и продлится пять дней.

Самая напряженная ситуация с количеством мест сложилась в Индустриальном районе. Там переполнены 121-й лицей, 135-я и 136-я школы. В связи с этим ученикам, которым не хватило место, администрация Барнаула организует подвоз до школ №84 и №114.

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