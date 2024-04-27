Причину внезапных вспышек ярости у собак назвали исследователи

Собаки могут становиться агрессивными из-за синдрома ярости — сложного и малоизученного заболевания, связанного с генетическими и неврологическими факторами, считают ученые, указывает Газета.Ru.

Симптомы ярости

Спутанность сознания, замешательство, ошеломление и остекленение глаз непосредственно перед или сразу после приступа ярости.

Ранее суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула. Ответ на вопрос, кто отвечает за то, что бродячая собака покусала человека, прояснился: местное самоуправление. К такому выводу пришли алтайские судьи в деле о покусанном барнаульском школьнике. Иск в интересах ребенка подал прокурор Ленинского района к администрации Барнаула и комитету по благоустройству. Согласно решению суда, за моральный вред, нанесенный собакой, заплатят из городского бюджета.

Самое важное - в нашем Telegram-канале