5 апреля
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Происшествия

Волонтеры спасли собак и кошек, которых должны были съесть во время жестокого фестиваля

В Китае проводится фестиваль Юйлинь по поеданию мяса собак. Волонтерам США удалось вывезти оттуда десятки животных, сообщает NYP.

Собаки. Бродячие собаки.
Собаки. Бродячие собаки.
unsplash.com

Десятки собак и кошек перевезли из Китая. Там проходит скандальный фестиваль мяса Юйлинь. Он проводится каждый год с 2009-го с 21 по 30 июня.

На протяжении фестиваля забивают не менее одной тысячи собак. В 2018 китайцы убили 3 тыс. животных и съели. Так люди в Поднебесной отметили Солнцестояние.

По словам активистом, во время фестиваля Юйлинь с животными жестоко обращаются перед их смертью.

Волонтеры из No Dogs Left Behind проводят сложные операции по спасению животных, перехватывая грузовики с собаками по пути на бойню. По их словам, они спасли уже около 20 тыс. собак.

Ранее из зоокафе сбежали 100 хаски и радостно разбежались по торговому центру..

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