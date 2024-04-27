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Жизнь

Штормовой прогноз, асфальтобетонный завод, клещи атакуют. Что произошло в Алтайском крае 27 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 27 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ МЧС по Алтайскому краю передала штормовой прогноз на 29 апреля. В регионе ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 23 м/с, дожди и грозы.

◆ Уже 345 жителей Алтайского края пострадали от укуса клеща в этом сезоне. Как сообщил Роспотребнадзор, у девяти из них диагностировали сибирский клещевой тиф, у одного — подозрение на клещевой энцефалит.

◆ Экc-главу «Жилфонда» Людмилу Авдюхину, обвиняемую в хищении 150 млн рублей и экстрадированную из Аргентины, доставили в Барнаул. Она будет находиться в СИЗО до 1 июля.

◆ В Барнауле запустили асфальтобетонный завод.

◆ Гендиректор СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович объяснила, что ждет рынок индивидуального жилья с вводом эскроу-счетов.

◆ На 190 км Чуйского тракта в Алтайском крае произошло смертельное ДТП — 61-летний водитель без прав сбил пешехода.

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