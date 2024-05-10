Что запрещено делать 10 мая. И как это связано с драками животных

Что нельзя делать на Преполовение Пятидесятницы
- Нельзя заниматься рукоделиями и бытовыми делами.
- Под строгим запретом любые ссоры, повышение голоса, проявление злости, зависти.
- Нельзя работать на земле, сажать растения, рубить дрова, причинять вред деревьям. Однако есть исключение на посадку лука. Считается, что если в этот день посадить лук, он не будет горчить.
- Нельзя ругаться с родными и близкими — испорченные отношения будет сложно исправить.
- Нельзя поливать растения, которые растут в доме — к разлуке. Однако одиноким людям можно сажать и пересаживать комнатные цветы — к скорой романтической встрече.
- Нельзя лепить, готовить и есть вареники с капустой и грибами — к финансовым проблемам.
- Нельзя покупать и ремонтировать обувь — в такой обувке у человека будут случаться сплошные неприятности, она будет притягивать проблемы и несчастья.
- По поверьям, сегодня нечистая сила пытается всяческими способами проникнуть в жилище человека. По этой причине, нельзя впускать в дом незнакомых людей, чужих домашних животных.
- Нельзя петь, кричать, повышать голос — к нужде и голоду.
- Нельзя дарить острые, режущие, колющие, рубящие предметы — такой подарок сделает между вами пропасть, которую не удастся преодолеть.
- Нельзя смотреть на драку, даже если это драка животных или птиц — иначе битым быть.
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