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Политика

День 806-й. Самое важное к утру 10 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • США и их союзники по НАТО должны ослабить ограничения на применение оружия Киевом, чтобы он мог использовать его в полной мере, а также предоставить больше вооружений из своих запасов, считает отставной генерал Марк Т. Киммитт.
  • Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области, сообщили «Известиям» в единой дежурной диспетчерской службе администрации Дзержинского района региона. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что возгорание произошло на НПЗ «Первый завод», там горят три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом. Пострадавших нет.
  • В Подольске был сбит беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в Telegram.
Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
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Одной строкой

В юанях экспорт китайских товаров в Россию в апреле снизился на 10,2% год к году, до 59 млрд юаней, а в долларовом выражении — на 13%, до $8,3 млрд /

Отношения с Россией важны для Израиля, заявила посол еврейского государства Симона Гальперин в интервью ТАСС.

США, Украина и SpaceX препятствуют несанкционированному доступу России к Starlink в приграничных районах.

В апреле мировые цены на кофе взлетели до максимума за 45 лет.

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