В нескольких регионах России взломали телеканалы

О взломе трансляции IPTV «Уфанета» в Башкирии во время парада Победы сообщает «РБК Уфа». Эфир на нескольких телеканалах остановился на одном кадре, еще на нескольких появились кадры и надписи, связанные с Украиной.
Еще один регион России, столкнувшийся с хакерскими атаками, — Оренбургская область, указывает РБК.
Жители Омской и Иркутской областей также пожаловались на взлом трансляции парада Победы через Smart TV.
Ранее российский телеканал запустил прогноз погоды с ведущей, созданной нейросетями.
Одна нейросеть отвечает за виртуального ведущего, другая – за подготовку текста, третья – за графику. Назвали ведущую Снежана Туманова. Зрители Ставрополя в восторге — мужчины просят увеличить грудь.
У Снежаны уже есть соцсети, на них активно подписываются.
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