Цветение черемухи в мае: всегда ли к похолоданию и почему букеты нельзя держать дома. Ледяная легенда

Судя по народным приметам, ее цветение — к похолоданию. Однако с позиции науки о погоде это не более чем совпадение.

Дело в том, что похолодание в мае, когда цветет черемуха, в большинстве случаев приносят ветра.

В целом пахнет черемуха приятно, но есть нюанс, указывает РБК. Дело в том, что ее цветы, листья богаты активными летучими соединениями — фитонцидами. А их отличительная черта связана с антимикробной активностью.

Во время цветения черемуха выделяет фитонциды в больших количествах, и у человека могут проявиться неприятные симптомы. Так, если принести домой букет срезанных цветов, то от насыщенного аромата может заболеть голова.

Легенда

С цветением черемухи и похолоданием связано немало легенд. Вот одна из них. Когда-то в черемуху превратилась девушка, которую обманул жених. Предательство так ранило невесту, что ее сердце стало ледяным от горя. Именно поэтому каждый раз, когда дерево зацветает, на улице становится холодно.

Дача

Ранее эксперт назвал эффективные способы избавиться от насекомых на даче. И среди них — черемуха. Нужно высаживать за забором липу, черемуху, жимолость и калину. Именно эти растения притягивают тлю, которая любит селиться на моркови и помидорах.

Прогноз

В Алтайском крае пока установилось майское тепло. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет по-летнему жарко. И черемуха пока не зацвела. Так что жителям региона еще предстоит выяснить, кому верить — ученым или все же народным приметам. Поживем — увидим.

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