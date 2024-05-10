Зайти в дом спиной вперед: народные приметы на Семена Ранопашца

Традиции на Семена Ранопашца

В старину возле водоемов разводили костры, гадали на венках. Однако в это время наблюдается разгул русалок, потому старались не ходить в такие места поодиночке, а также носили с собой те или иные вещи, которые отпугивают нечисть — чеснок, хрен, полынь.

Симеону Иерусалимскому молятся о хорошем урожае, здоровье для себя и членов семьи. Также Симеона просят дать мудрый совет в сложной жизненной ситуации, ответ на волнующий вопрос.

Если погода на улице стоит солнечная, то каждому, особенно больному человеку, нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу, чтобы погреться в теплых солнечных лучах. Это сулит крепкое здоровье или быстрое выздоровление.

Считается, что сегодня лучше не оставлять дом пустующим. Если все-таки приходится уйти из дома, нужно выходить спиной вперед, чтобы нечисти по следам казалось, будто кто-то пришел в дом, а не ушел.

По возвращении нужно также зайти в дом спиной вперед, чтобы в жилище нечисть не занести. Также лучше закрыть окна, чтобы не залетела птица, под ликом которой может скрываться нечистый дух.

Народные приметы 10 мая

Ясный восход солнца — лето будет ветреным.

Береза распустила листья раньше ольхи, клена и тополя — лето засушливое.

Облака быстро по небу бегут — к ненастью.

Сова кричит — к похолоданию.

Высокая радуга — к хорошей погоде.

Низкая радуга — к ливневым дождям.

Дождь — к урожаю ржи.

Вечером по низинам стоит туман — к хорошей погоде.

Серые или темные облака, у которых не видно вершин — будет гроза.

Утром нет росы — к вечеру будет дождь.

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