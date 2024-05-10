Третья за день вспышка самого высокого класса произошла на Солнце

Исследователи накануне зафиксировали мощную вспышку на Солнце, отнесенную к самому высокому классу X1.1.

Она длилась 37 минут, указывает "МК". Также были зафиксированы вспышки X1.0 и X2.2.

Факт

В течение дня ученые зарегистрировали на Солнце 12 вспышек класса M и X.

Ранее о приближении Солнца к максимуму активности предупредил физик. Солнечные вспышки усиливаются из-за приближения светила к предполагаемому пиковому уровню активности.

Как правило, за сильными вспышками на Солнце следуют геомагнитные бури со зрелищной составляющей — полярными сияниями.

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

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