Что известно о трудовом воспитании в школах и как мытье полов поможет понимать физику

Трудовое воспитание активно практиковалось в советских школах. Дети участвовали в субботниках, проводили регулярную уборку в классах и ездили в поля помогать собирать урожай.
В современной России хотят вернуться к традиции общественно-полезного труда и включить в образовательную программу. При этом хотят учитываться возрастные и психофизические особенности учащихся.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что трудовое воспитание поможет детям "вырасти настоящими гражданами" и сформирует у них положительно отношение к труду, сообщает "Российская газета".
Володин уверен, что у трудолюбивого ребенка будет другое отношение и к изучению физики, математики, иностранных языков и другим предметам.
"Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так - потребители", - резюмировал председатель палаты парламента.
Чиновника поддержали родители школьников. 88% граждан высказались "за" введение трудового воспитания в опросе Володина в Telegram.
На данный момент законопроект приняли в Госдуме в первом чтении. Нижняя палата парламента поддержала инициативу единогласно.
Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Татьяна Дьяконова пояснила, что под общественно-полезным трудом она понимает работу, которую дети могут делать сообща с учителями, а после - гордиться ее результатами.
В качестве примера она приводит высадку цветов во дворе школы, украшение класса или актового зала, дежурство в классах.
"Подчеркну, речь идет про посильный труд по возрасту ребенка, а не про "возвращение мытья полов", как опасаются некоторые", - заявила она.
Согласие для участия в таких мероприятий от школьников и их родителей больше не потребуется. Но речь идет только о мероприятиях, предусмотренных образовательной программой. Выходить за ее рамки педагоги будут не вправе.
Согласно нынешнему законодательству, трудовое воспитание в школах может быть признано нелегальным и привести к штрафу в размере от 30 до 300 тыс. рублей.
Яна Лантратова (СРЗП) заявила, что в некоторых школах учителя берут с родителей детей расписку о том, чтобы ребенок мог участвовать в трудовом мероприятии.