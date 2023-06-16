Начиная с докшколят. Систему образования предложили полностью реформировать

Система образования в России нуждается в комплексном пересмотре на всех этапах, начиная с дошкольного возраста. Об этом заявила глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сообщает «СенатИнформ».

Сенатор отметила, что современное образование должно выполнять запросы реального сектора экономики. По ее мнению, для этого необходимо реформировать российскую систему образования, начиная с дошкольного и среднего и заканчивая высшим образованием.

Гумерова предложила комплексно посмотреть на систему образования в целом и определить все тонкости. Например, какая должна быть структура, по каким специальностям и направлениям будет достаточно четырех лет обучения, а по каким нужны пять или шесть.

Сенатор напомнила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой системе высшего образования. Согласно ему, срок получения базового высшего образования составит от четырех до шести лет, а магистратуры – от одного до трех лет.

Пилотный проект по улучшению системы высшего образования в России пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах.