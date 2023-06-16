18 июня
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Жизнь

Начиная с докшколят. Систему образования предложили полностью реформировать

Система образования в России нуждается в комплексном пересмотре на всех этапах, начиная с дошкольного возраста. Об этом заявила глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сообщает «СенатИнформ».

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Сенатор отметила, что современное образование должно выполнять запросы реального сектора экономики. По ее мнению, для этого необходимо реформировать российскую систему образования, начиная с дошкольного и среднего и заканчивая высшим образованием.

Гумерова предложила комплексно посмотреть на систему образования в целом и определить все тонкости. Например, какая должна быть структура, по каким специальностям и направлениям будет достаточно четырех лет обучения, а по каким нужны пять или шесть.

Сенатор напомнила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой системе высшего образования. Согласно ему, срок получения базового высшего образования составит от четырех до шести лет, а магистратуры – от одного до трех лет.

Пилотный проект по улучшению системы высшего образования в России пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах.

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