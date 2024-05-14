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Жизнь

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с пенсиями

Мошенники начали звонить россиянам и представляться сотрудниками Социального фонда. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Специалисты подчеркнули, что главная цель аферистов — пенсионеры.

Мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и предлагают пенсионеру оформить официальное заявление на перерасчет пенсии для ее повышения.

Если человек соглашается, то злоумышленник предлагает подать заявление прямо во время разговора. Для идентификации они просят назвать код из SMS-сообщения.

Если назвать код, то мошенники получат доступ либо к порталу "Госуслуги" либо к мобильному банку.

Ранее стало известно, что от имени губернатора Алтайского края рассылаются фейковые сообщения.

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