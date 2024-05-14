Здоровья и зрелищ: подведены первые итоги сильнейшего в истории геомагнитного шторма

С 10 по 12 мая магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в XXI веке — из-за корональных выбросов массы на Солнца.

Быстрее, сильнее

Тогда скорость солнечного ветра была почти вдвое выше обычной, магнитное поле — в шесть раз сильнее. А направление магнитного поля выброса оказалось «подходящим» для начала магнитной бури, указывает "Фонтанка".

Спутники

Первыми приход солнечных масс зарегистрировали спутники, находящиеся в 1,5 млн километров от Земли.

Зрелище

Область полярных сияний распространилась до 40 градусов северной широты. Его наблюдали жители всей России, в Африке, Южной Америке. Что абсолютно нехарактерно для южных широт.

Факт

Магнитная буря 10–12 мая стала одной из крупнейших за всю историю наблюдений и крупнейшей в этом столетии.

Активность

Солнце продолжает оставаться очень активным. На нем зафиксирована еще одна сильная вспышка балла Х1,7.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Связь и телевизоры

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Зрелище

Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

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