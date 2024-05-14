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Туризм

Снизился интерес: сибиряки реже выбирали Казахстан для своих путешествий

В 2024 году заграничный отдых в майские праздники предпочло на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Россияне стали чаще выбирать для отдыха на майские праздники азиатское направление и страны Африки.
Россияне стали чаще выбирать для отдыха на майские праздники азиатское направление и страны Африки.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

Фаворитом россиян стала Турция, где уже в мае стартовал курортный сезон. Поток туристов в эту страну год к году вырос на 12%. На втором месте — Белоруссия, число поездок в которую осталось на уровне 2023 года (рост на 1%). Замыкает тройку лидеров Казахстан, однако популярность этой страны снизилась за год на 14%. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%).

Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники.

На майские праздники сибиряки выбирали для путешествий Казахстан, Турцию и Таиланд. В топ-5 также вошли Киргизия и ОАЭ. Второй год подряд туристы Алтайского края для весеннего отдыха чаще всего выбирали Казахстан — на него приходится 47% от общего турпотока региона. Однако популярность этой страны снизилась за год на 8%. Второе место в рейтинге самых востребованных мест отдыха алтайцев занимает Турция (12%), ее популярность выросла на 43%. Замыкает тройку стран лидеров — Таиланд, его пляжи выбрали 4% туристов края. Также среди востребованных направлений Таджикистан (3%), Киргизия (3%) и Абхазия (3%).

Более чем на треть вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих — Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлом году. Кроме того, россияне распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).

Турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%. Также на 28% увеличилось число поездок во Францию и на 16% — в Испанию.

Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно.

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