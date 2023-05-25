Минпросвещения предложило вернуть уроки труда в школы

Минпросвещения прорабатывает вопрос о возвращении в школы уроков труда. Министр Сергей Кравцов заявил, что это даст возможность детям проявить себя и сделать что-то своими руками.

"У нас есть урок технологии в дополнение к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, будет урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно", — сказал он.