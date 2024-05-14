Перестановки в кабинете министров. Кто получил новые должности в правительстве РФ

Новыми помощниками президента стали Алексей Дюмин и Николай Патрушев.
Руководителем администрации президента вновь стал Антон Вайно. Его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко также остались на прежних постах.
Пресс-секретарем президента России переназначили Дмитрия Пескова.
Заместителем руководителя администрации президента Путин назначил Максима Орешкина, который до этого был помощником главы государства.
Ранее Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
Самое важное - в нашем Telegram-канале