«Ложный стыд». Алла Пугачева не выпустила обещанную песню

11 мая в Telegram-канале Аллы Пугачевой можно было увидеть запись:
«Ложный стыд. Алла Пугачева. Песня доступна будет 13 мая на официальном YouTube-канале, с 14 мая на всех музыкальных платформах», — анонсировала артистка выход сингла.
Однако музыкального трека поклонники так и не увидели. Анонс также пропал с сайта Примадонны.
«Алла Борисовна перенесла дату премьеры», — пояснили позже в Telegram-канале певицы.
С чем связан перенос — неизвестно.
Ранее народная артистка СССР Алла Пугачева к своему 75-летию выпустила новую песню под названием «Я плачу».
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