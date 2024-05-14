Депутаты Госдумы спросили у вице-премьера Голиковой, что будет с соцвыплатами работникам «скорых»

Вопрос о назначении социальных выплат работникам скорой медицинской помощи был поднят 13 мая в Госдуме во время переназначения Татьяны Голиковой на должность вице-премьера. Она отметила, что проверки показали существенное недофинансирование этой службы и поручила регионам устранить возникшие перекосы.

Напомним, депутатам поступило огромное количество обращений от работников скорой медицинской помощи, которые просили разобраться, почему их категория не попала в список тех, кому полагаются повышенные социальные выплаты. За восстановлением справедливости медработники обратились и к депутату Госдумы от Алтайского края Александру Терентьеву. Он написал соответствующий запрос в Правительство РФ.

Пока официальных письменных ответов кабмин не дал. Этот вопрос депутаты адресовали Голиковой.

Безусловно, хотелось бы более активной и внятной позиции федеральной власти в лице назначаемого вице-премьера. Признать проблему — не значит ее решить. Сейчас же «пас» передан регионам, и вероятно, что на выходе получим ситуацию разнобоя, — когда в субъектах выплаты будут существенно отличаться в зависимости от их возможностей, — цитирует Александра Терентьева пресс-служба алтайских социалистов .

Представители регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» добавляют, что Александр Терентьев продолжает настаивать на справедливых выплатах, как сотрудникам скорой помощи, так и медикам, работающим вне обязательного медицинского страхования.

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