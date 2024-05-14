Соцсети: скандальный рэпер Vacio сбежал из России

Об этом заявила его коллега по цеху певица "Я":

"И вот еще один человек, прошитый американской мечтой свалил! Одержимый мыслью, что всё должно получаться легко и само собой в абсолютной свободе, на расслабленном вайбе. Самообман", — раскритиковала поступок Vacio исполнительница.

После скандальной "Голой вечеринки" Николая Васильева признали виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных ценностей. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 6 января Vacio вновь был арестован на 10 суток.

В январе 2024 его признали годным к службе и должны были призвать в оркестровые войска. У музыканта была повестка в военкомат на 15 мая.

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