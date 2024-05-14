15 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Соцсети: скандальный рэпер Vacio сбежал из России

Рэпер Vacio (Николай Васильев), известный как скандальный гость "Голой вечеринки" Насти Ивлеевой, уехал из России, сообщает Mash.

Об этом заявила его коллега по цеху певица "Я":

"И вот еще один человек, прошитый американской мечтой свалил! Одержимый мыслью, что всё должно получаться легко и само собой в абсолютной свободе, на расслабленном вайбе. Самообман", — раскритиковала поступок Vacio исполнительница.

После скандальной "Голой вечеринки" Николая Васильева признали виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных ценностей. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 6 января Vacio вновь был арестован на 10 суток.

В январе 2024 его признали годным к службе и должны были призвать в оркестровые войска. У музыканта была повестка в военкомат на 15 мая.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
О чем говорит деревянное зодчество?
Первый «Флора-фест» в Барнауле
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость