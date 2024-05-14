Катунь и Бия ощутимо пополняют Обь. Уровень воды у Барнаула постоянно повышается

Дело в том, что в высокогорьях Республики Алтай лежал снег. В некоторых районах его запасы доходили до 140% от нормы.
С наступлением жары началось активное снеготаяние.
Уровни рек Бия, Катунь постоянно повышаются. Именно слияние этих двух рек образует одну из величайших рек Сибири — Обь.
Уровень Катуни у Чемала за сутки прибавил 60 сантиметров. Уровень Бии в Турочаке повысился на 36 сантиметров.
Уровень воды в Оби у Барнаула на 14 мая составляет 442 сантиметра.
Ранее сообщалось, что в Барнауле ожидается поднятие уровня воды в Оби до 540–580 сантиметров в течение третьей декады мая.
Факт
Критический уровень воды в реке Обь около Барнаула составляет 540 сантиметров.
Весной высокий уровень Оби в обусловлен половодьем, а в летние месяцы преимущественно дождями в верховьях и таянием ледников в горах, которые подпитывают притоки.
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