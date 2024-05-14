Учительница решила сбежать после странного случая в школе

В США ищут учительницу, которая изнасиловала ученика в пустом школьном классе. Об этом сообщает Star Tribune.

Накануне 17-летний подросток из города Сент-Пол заявил, что в конце января 24-летняя учительница занялась с ним сексом в пустом классе.

По словам юноши, женщина приглашала его к себе домой, однако парень отказался.

Известно, что учительница уволилась из школы в конце февраля. Также выяснилось, что она обращалась к психиатру и рассказала о случившемся сотруднику социальной службы.

Однако на данный момент неизвестно, где женщина. В полиции считают, что она пустилась в бега.

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