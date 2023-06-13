14 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Российские студотряды отправятся в Мариуполь летом 2023 года

Российские студенческие отряды (РСО) летом 2023 года отправятся восстанавливать инфраструктуру Мариуполя. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Студенческий отряд.
Студенческий отряд.
Фото: пресс-служба "Единой Росии"

Татьяна Голикова отметила, что благодаря студенческим строительным отрядам был восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике. Следующая на очереди - инфраструктура Мариуполя.

Такая инициатива осуществляется не впервые. Уже на протяжении года медицинские отряды студентов помогают в гуманитарных миссиях РСО и работают в сфере здравоохранения в Луганской Народной Республике.

В будущем планируется направить студенческие отряды на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Голикова также добавила, что более 7 тыс. проводников пассажирских вагонов РСО будут помогать снимать пиковую нагрузку на железнодорожный транспорт. Дополнительно более 2,5 тыс. бойцов студотрядов отправятся на "БАМ" и будут работать на объектах Восточного полигона железных дорог.

Вице-премьер отметила, что в 2023 году более 35 тыс. студентов в России бесплатно освоят программы профессионального обучения по рабочим специальностям. В последствии студенты смогут работать на объектах Росатома, Газпрома, РЖД.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость