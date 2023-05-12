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Образование

Президент Путин подписал указ о новой системе высшего образования

Владимир Путин подписал указ 12 мая. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Пилотный проект по улучшению системы высшего образования в России пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах.

Согласно указу, срок получения базового высшего образования составит от четырех до шести лет, а магистратуры – от одного до трех лет.

Кроме того, после получения образования по программе специалитета студенты смогут пойти учиться в магистратуру.

До 30 июня утвердят образовательные стандарты для получения высшего образования по новым правилам.

Проект реализуют в шести российских вузах: в трех университетах Москвы, в Санкт-Петербурге, Калиниграде и Томске.

Ранее altapress.ru рассказывал, что известно о новой российской системе высшего образования.

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