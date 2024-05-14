Роботы и жаркое пламя. Почему стоит хотя бы раз сходить на экскурсию на алтайские заводы

Прошли первые пробные экскурсии на предприятия по проекту «Открытая промышленность», в который недавно вступил Алтайский край. Altapress.ru заглянул в гости на АЗПИ, «Тонар» и НОРТЕК и посмотрел, чем заводы могут удивить посетителей.

«Открытая промышленность» — проект, в котором промышленные предприятия открывают свои двери для всех желающих и показывают производство. Зазывают, в основном, молодежь — как потенциальных специалистов. Эта инициатива — еще один инструмент по решению кадровой проблемы в отрасли.

Чисто, почти как в больнице

Алтайский завод прецизионных изделий встретил нас стройным шумом станков и рабочей атмосферой. Предприятие проводило экскурсии и раньше, просто вне рамок проекта — поэтому сотрудники там уже ко всему приучены.

Похвастаться есть чем. АЗПИ — один из немногих заводов в стране, занимающихся разработкой новейшей аппаратуры. Цех малых серий, в котором тестируют новые чудеса техники, тоже включен в маршрут.

АЗПИ. Продукция. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Продукция. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Продукция. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Продукция. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Продукция. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Продукция. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Продукция. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Продукция. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Продукция. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин Денис Булкин, инженер-конструктор АЗПИ. Экскурсовод. Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство Дмитрий Лямзин АЗПИ. Производство Дмитрий Лямзин

Показывают и произведенные двигатели — целый стенд. Тут есть и новейшие двигатели с системой common rail. АЗПИ, кстати, единственный в стране их производит. В общем, если хочется взглянуть на что-то, чего не делается больше нигде в стране, то это здесь.

Двигатели, форсунки, запчасти топливных насосов — для незнающего человека это, пожалуй, понятия слишком далекие. Но все они обретают смысл, когда слушаешь экскурсовода. Денис Булкин, инженер-конструктор, рассказывает о предприятии с таким заразительным энтузиазмом и неподдельным интересом, что и сам невольно смотришь на эти форсунки с восхищением, пусть и ничего в них не смыслишь.

Денис Булкин, инженер-конструктор АЗПИ. Экскурсовод. Дмитрий Лямзин

«Я работаю здесь уже почти два года, — рассказал Денис Булкин. — Очень нравится. Особенно то, что мы действительно делаем что-то новое, можем изготавливать зарубежные аналоги. Благодаря нам ездят «КамАЗы», автобусы, комбайны трудятся в полях. Это масштабно и здорово. Иногда, конечно, трудно, когда поступает заказ на что-то совершенно незнакомое. Но получаешь невероятное наслаждение, когда достигаешь результата. Экскурсоводом вызвался сам. Прошел специальное обучение в проекте "Открытая промышленность". Мне в свое время не хватило информации, когда поступал. И я решил, что буду сам рассказывать будущим поколениям обо всем. Чтобы они понимали, как это интересно, круто и престижно».

Кстати, если кто-то будет волноваться за свою обувь или одежду, как это делала я, то не стоит — в пятно мазута здесь точно не наступишь. Невероятно чисто не только на дорожке для гостей, но и на производстве.

Искры летят

Следующий пункт экскурсии — предприятие «Тонар», знакомое любителям охоты и рыбалки по ледорубам, костюмам, лодкам, капканам, мангалам и всему-всему остальному, что пригодится на природе.

Чистота такая же, как на АЗПИ. Даже в сварочном цеху. Синие искры аппарата завораживают, смотришь с открытым ртом. Показали нам, кстати, оборудование, за которым может работать даже тот, кто не учился на сварщика. Процесс здесь максимально автоматизирован. И обучить управлять этим станком на заводе могут даже отъявленного гуманитария.

Показали нам во всей красе и знаменитые ледобуры, с которых и началось предприятие. На почетном месте стоит ледобур из самой первой партии 1999 года. Выглядит не как новый, конечно, но так, словно ему пара лет, — сохранился отлично. Сейчас производят ледобуры самые разные, и с пластиковыми элементами тоже. Всего около тысячи в день.

«Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Продукция. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин «Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин

Можно увидеть и очень длинный ледобур — на 2,3 метра. Его предприятие делало на заказ специально для толстого льда Байкала.

«Рынок у нас простой, — отметил наш экскурсовод Вячеслав Крымов, заместитель директора "Тонар плюс". — Но потребитель постоянно хочет чего-то новенького. Поэтому мы не стоим на месте, регулярно участвуем в выставках с какими-то разработками».

Вячеслав Крымов, заместитель директора «Тонар плюс». Дмитрий Лямзин

Одна из запоминающихся разработок — дизайнерский труд специалистов предприятия, лодка с принтом «хищная рыба». У всей экскурсионной группы она вызвала восторг. На таком красивом водном транспорте рыбачить, наверное, одно удовольствие.

«Тонар». Продукция. Дмитрий Лямзин «Тонар». Продукция. Дмитрий Лямзин

Для автоматизации процесса гибки металла предприятие приобрело многофункционального робота. Огромная робо-рука, как в кино. Увидеть в действии, к сожалению, ее пока не удалось. Но на следующих экскурсиях точно обещают пустить ее в дело.

«Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин

Они, как лук, — многослойные

Шинный завод уже с порога дал понять — дальше будет внушительно. Побывать здесь однозначно стоит.

Атмосфера тут почти мистическая. Непрерывный и резкий, гулкий звук оборудования, яркие лампы в полумраке и местами падающие на пол солнечные лучи создают впечатление компьютерной игры или фильма.

Здесь экскурсовод больше показывает, чем говорит, — атмосфера такая. Казалось бы, чего сложного в покрышке? Но, на самом деле, весь процесс ничуть не прост. Шина собирается, как папье-маше, из многих-многих слоев. На этом этапе она едва ли напоминает знакомый нам рельефный резиновый круг, пока она гладкая.

НОРТЕК. Производство. Дмитрий Лямзин

Но потом мы попадаем в цех вулканизации. Бояться не стоит, вулкан здесь — метафора. Но тут не менее жарко, так что лучше держаться поодаль. Промышленный котел, похожий на огромную мантоварку, буквально запекает шину, придавая ей привычную форму и превращая каучук в резину.

НОРТЕК. Производство. Дмитрий Лямзин

Далее остаются финальные штрихи, и покрышка готова. В конечном пункте экскурсии мы видим самые разные шины. Некоторые такие огромные, что в них легко поместится несколько человек. Они предназначены для колес комбайнов. Есть еще очень широкие — в метр. Как оказалось, это производственная хитрость, чтобы не делать две покрышки на двойное колесо.

Напоследок нас напоили газировкой из настоящего советского автомата, стоящего прямо на производстве. В жарком пламени котельных «скороварок» холодная минералка пришлась как нельзя кстати.

НОРТЕК. Производство. Дмитрий Лямзин

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