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На Марсе обнаружили черных образования, похожих на «пауков»

На поверхности Марса обнаружили образования, которые очень похожи на «пауков». Фотографии опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА, ESA).

Явление было замечено в области южного полюса Марса, известной как «Город Инков». На фотографиях можно увидеть сотни темных пятен с тонкими лучиками, которые расходятся во все стороны.

Ученые объясняют, что такие образования появляются в результате сезонных изменений на Марсе. Эксперты рассказали, что темные полосы образуются, когда весенние солнечные лучи попадают на слои углекислого газа, накопившиеся за зиму.

Из-за этого нижние слои сухого льда превращаются в газ. Газ скапливается и пробивает верхний слой льда, захватывая с собой темную пыль с поверхности. Эта пыль оседает на поверхность планеты, образуя узор, похожий на паутину. Диаметр темных пятен варьируется от 45 м до одного км.

Ранее сообщалось, что алтайские ученые изобрели уникальный способ очистки масла с помощью генной инженерии.

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