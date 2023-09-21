Человек продвинутый. Как денисовцы несколько сотен тысяч лет обживали райское местечко на Алтае

О Денисовой пещере, где обнаружили останки ранее неизвестного науке вида человека, часами может говорить ученый Михаил Шуньков, проработавший здесь 33 года. Он объяснил altapress.ru, как денисовцы появились здесь и культурно развивались без homo sapiens, что дали современным людям, и почему все древнее общество могло позавидовать их жилищу. А также намекнул на новую сенсационную находку.

Кто такой Михаил Шуньков Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом археологии каменного века и главный научный сотрудник института археологии и этнографии СО РАН.

Михаил Шуньков. Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

Кто и как первым заселился в пещеру

– В этом году сфокусировали работы именно на изучении древнейших слоев и отложений в южной галерее.

Получили очень интересные результаты. По данным антропологии, археологии и палеогенетики, точно установили, что первыми обитателями в Денисовой пещере, были все-таки денисовцы, а не неандертальцы.

Откуда они здесь появились? Благодаря тем материалам, которые мы получили прежде всего в этом году, можем достаточно твердо предполагать, что движение денисовцев на Алтай происходило с территории ближнего Востока – из Леванта.

Это был длительный процесс, который начался где-то около 450 тыс. лет назад. Первые денисовцы как раз в это время разделились с неандертальцами на две ветви и двинулись в восточном направлении.

По пути на восток они встретились с потомками homo erectus, которые около 2 млн лет назад вышли из Африки, вступили с ними в родственные отношения. Произошел генный обмен – ветвь сформировалась.

Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

Появились денисовцы в этой пещере более 300 тыс. лет назад – у нас есть датированные отложения такого возраста.

На сегодняшний день Денисова пещера – единственный археологический памятник, где денисовский человек жил как минимум 250 тыс. лет – и я еще округляю. Возраст наиболее поздних представителей вида здесь – около 45-50 тыс. лет.

Они обитали в пещере, условно говоря, непрерывно. Долго сосуществовали с пришедшими сюда неандертальцами, скрещивались. Здесь мы нашли гибрида в первом поколении: девушку-подростка, у которой мать была неандерталкой, а отец – денисовцем.

Кроме того, генетики установили, что и в 11-м и в 17-м поколении эти люди тоже скрещивались между собой. Это был непрерывный длительный процесс совместного обитания, физического и культурного взаимодействия популяций, наших предков.

Кстати, Денисова пещера – самая восточная на сегодняшний день точка распространения неандертальцев.

Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Олег Богданов

Умники и рукодельники

– Денисовцы появились здесь с уже сформировавшейся культурой, можно сказать, они были носителями каменной индустрии. Найденные здесь орудия близки к тем, что обнаружили в Леванте. Причем на территории между этими местами ничего подобного не выявили.

Напомню, что денисовцев впервые в мире нашли на Алтае. На Земле есть еще две точки – пещеры на Северо-Востоке Тибета и в Лаосе, где их обнаружили – но без каменных орудий, которые обеспечивали им пропитание, быт и так далее. То есть те пункты, в отличие от нашего, ничего об их культуре и эволюции сказать не могут.

Самый интригующий момент связан с так называемой культурой верхнего палеолита – новым качественным шагом в нашей истории. Человек помимо каменных орудий стал изготавливать еще различные украшения, которые несли прежде всего не эстетическую, а социальную нагрузку. То есть произошла определенная стратификация древнего общества.

Такое поведение всегда традиционно связывали с человеком разумным, который приходил на те или иные территории и приносил инновации.

Однако антропологических остатков homo sapiens в пещере нет, а генетическое присутствие обнаружено на более поздних этапах, в верхних слоях. Три года назад в южной галерее нашли кулон из зуба благородного оленя, который носила на себе женщина homo sapiens возрастом от 23 до 19 тыс. лет.

Раскопки в Денисовой пещере. Олег Богданов.

Поэтому мы считаем, что становление культуры человека, поведения со всеми атрибутами – с социальной кодификацией, когнитивным мышлением, зачатками эстетического мироосмысления – все это у денисовцев сформировалось на местной основе и не было привнесено. Далеко идущий вывод.

Что сделали денисовцы

– У нас есть великолепный набор различных украшений из кости, зубов животных, бивней мамонта, поделочных камней. Например, знаменитый браслет из редкого материала хлориталита. Раз он редкий, точно знаем откуда он был принесен – из рудного Алтая за 250 км от пещеры.

Также есть бусины из скорлупы яиц страуса. А этот материал мог появиться здесь только из Монголии или Забайкалья. То есть в древности у денисовцев была обширная география связей.

Здесь также обнаружены древнейшие на территории Сибири костяные иглы с просверленным ушком. Денисовцы умели шить: одежду, головные уборы, обувь и так далее. Уровень их культуры для того времени ничем не уступал уровню человека разумного, с которым традиционно всегда первые украшения и иглы связывали.

Что денисовцы дали человечеству

– Выходит, что Алтай – один из центров формирования культуры и современного поведения человека. Кроме того, абсолютно четко доказано, что неандертальцы и денисовцы внесли свой генетический вклад в современное человечество.

У нас всех в геноме от 1,5 до 2% от неандертальцев, а у современного населения Юго-Восточной Азии до 6% - от денисовцев.

По медицинским исследованиям, если бы не было древнего инбридинга (скрещивания), то сейчас люди бы не обладали той достаточно развитой, сильной иммунной системой, которая позволяет нам противостоять различным заразам.

Михаил Шуньков. Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

Кроме того, оно позволяет нам удачно адаптироваться к низким температурам и высокогорью. У тибетцев организм противостоит кислородному голоданию, их женщины единственные, кто может рожать на высокогорье. И это благодаря денисовским генам.

Почему денисовцам так понравилась их пещера

– Солонешенский район – уникальное место, могу об этом бесконечно говорить. У Денисовой пещеры пролегает самый короткий и удобный путь из Северной в Центральную Азию. Все перевалы доступны в любое время года при любых метеорологических условиях. Об этом тысячелетиями знали и человек, и животные.

Лучшие специалисты в нашей стране по палеоботанике, палеонтологии реконструировали растительность и животный мир за 300 тыс. лет, когда здесь жил денисовец.

В 15 км отсюда находится стоянка Карама – древнейший археологический объект в Северной Азии. Мы знаем развитие растительности этого места от 800 до 600 тыс. лет и от 300 тыс. лет до современности.

В древности здесь были уникальные природные условия, примерно, как на современном Северном Кавказе. Росли широколиственные деревья: дуб, граб, вяз, липа, орех лещина. На Караме шелковица была! Вот это вам и Сибирь, вот вам и долина Ануя.

Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

В тайге рядом до сих пор водятся медведи, рыси, кабаны. В двух километрах отсюда - степное расширение. Только в плейстоцене здесь водилось четыре вида лошадей – самая западная точка, где нашли лошадь Пржевальского. Сайгак, носорог шерстистый, марал, косули, бизоны – здесь обитали 43 вида животных.

Когда в Сибири наступили периоды крупных похолоданий, а на широте Барнаула ходили мамонты, здесь были благоприятные условия, никаких ледниковых форм рельефа. Горная тайга, лесостепь, степные участки – мозаичность ландшафта как раз давала возможность комфортного обитания.

Климат же постоянно менялся, человек жил здесь не с понедельника по вторник, а тысячелетиями – нашел в этом месте убежище.

Места с такой хронологией обитания в 300 тыс. лет, где жили бы три основных предка: неандертальцы, денисовцы и человек разумный – больше нет нигде на земле. В будущем сезоне мы будем двигаться дальше – изучать наиболее древние слои пещеры и первые этапы ее заселения. Это задачи как минимум на два-три года.