Машина скорой помощи

Летит на красный свет,

С тревогой и надеждой

Вам люди смотрят вслед.



И в праздники, и в будни

За жизнь ведете бой,

На помощь и спасение

Надеется любой.



И я в День скорой помощи

Хочу вам пожелать,

Чтобы всегда успели

Вы помощь оказать.



Желаю счастья в жизни,

Чтоб вы беды не знали,

Пусть берегут вас Ангелы,

Людей, спасенных вами.

Да, есть профессия такая —

Ни сна, ни отдыха не зная,

Спешат они скорей помочь.

Не важно, день это иль ночь…



Всё потому, что всех важнее

Призвание спасать людей.

Мы дружно Вас благодарим,

Ведь Красный Крест — незаменим!



День скорой помощи сегодня.

Что ж, дорогие фельдшера,

Вы поздравления примите

И троекратное «Ура!».