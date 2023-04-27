Поздравления мои

Тебе в день вахтовика!

Понимаю, что работа

Твоя очень нелегка!

С близкими, любимыми

Расставания частые…

Потому тебе желаю

Терпения и счастия!

Чтоб работалось легко,

Чтоб меньше грустилось,

А родные чтоб тебе

Ночкой каждой снились!

Пусть душа опять домой так рвется,

Лишь бы дома кто-то ожидал.

Пусть удача лицом повернется,

Желаю чтоб скорей любимую обнял!

Как сложна и тяжела работа,

Как-будто день не имеет конца…

Мне тебя сегодня так охота

Поздравить с днем вахтовика!

Тебе желаю в жизни счастья,

Большой зарплаты и тепла!

Пусть мимо проносятся ненастья,

А рядом будут хорошие друзья!