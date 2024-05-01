Основатель Binance получил тюремный срок

В ноябре 2023 года он признал себя виновным в отмывании денег и согласился заплатить штраф в размере $200 млн.

Прокуратура настаивала на 3-летнем тюремном сроке. Перед вынесением приговора Чжао извинился за ошибки, которые он допустил, находясь на посту Binance. К слову, сама компания согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд.

Напомним, что власти США выяснили, что Binance допустила на платформу злоумышленников, обеспечивая транзакции, связанные с сексуальным насилием над детьми, наркотиками и финансированием терроризма.

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