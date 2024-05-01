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Жизнь

Стоимость проезда в общественном транспорте снова выросла в Барнауле

В Барнауле с 1 мая во всем общественном транспорте (в автобусах, трамваях и троллейбусах) проезд будет стоит 35 рублей.

Водитель.
Водитель.
unsplash.com

Как сэкономить на проезде в Барнауле

Тем не менее в администрации города предложили пути «обхода». Сэкономить можно так:

– по проездному "Для граждан" – 27 рублей (стоимость проездного на месяц 1620 рублей без ограничения поездок);

– по "Единому проездному" – 27 рублей (стоимость проездного на 50 поездок – 1350 рублей, на 42 поездки – 1140 рублей, на 20 поездок – 540 рублей);

– по "Электронному кошельку" – 29 рублей;

– по "Курьерскому проездному" – 30 рублей (стоимость проездного на месяц – 3000 рублей без ограничения поездок);

– по социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) предложено сохранить льготную стоимость проезда, увеличив ее минимально на 2 рубля – до 11-18 рублей.

Для пенсионеров предложили расширить линейку тарифных планов и ввести экономный "Пенсионный лимитированный" проездной на 20 поездок стоимостью 360 рублей.

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