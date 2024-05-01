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Политика

День 797-й. Самое важное к вечеру 1 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали контрразведывательную операцию в центре Киева. Целями этих мероприятий являются «проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», сообщается в Telegram-канале ведомства.
  • Минобороны России сообщило об уничтожении шести украинских БПЛА над территориями Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областях.
  • Левые радикалы подожгли летний домик на земельном участке, принадлежащем главе оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру, атаку связывают с поставками компанией оружия Киеву — Bild.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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Доллар — 93,05 рубля, евро 99,72 рубля;

Участнику спецоперации из Узбекистана Павлу Житнику угрожает депортация на родину, где его ждет уголовное преследование за наемничество;

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после 5 мая — представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш;

Валуйский городской округ подвергся обстрелу — ГУ МЧС по Белгородской области.

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