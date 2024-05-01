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Жизнь

Ольга Бузова шокировала поклонников фотографией с сыном-подростком

Ольга Бузова выложила фотографию в свои соцсети с подписью: «Мой сын. Какой же ты у нас уже взрослый и мужественный».

Бузова.
Бузова.
Ольга Бузова

На фото артистка его обнимает. Фанаты также заметили красивое кольцо на безымянном пальце правой руки. Позднее Ольга его сфотографировала и также выложила в соцсети.

Бузова.
Бузова.
Ольга Бузова

Многие поклонники оказались в шоке от таких новостей. Есть те, кто не верит, что это сын Бузовой. На вид парню лет 15. Известно, что за день до этого у женщины были съемки в Мосфильме. Возможно, она будет играть маму этого мальчика.

Артистка неоднократно говорила, что хочет детей, а также выйти замуж. Фанаты беспокоятся о ее ментальном состоянии. Известно, что недавно Ольга Бузова легла в больницу.

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