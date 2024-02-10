В Барнауле задержали мужчину по подозрению в краже инструментов

"Катунь 24" сообщает, что 34-летний мужчина был задержан правоохранителями по подозрению в краже пневматических инструментов, находящихся в грузовике одного из маркетплейсов.

Отмечается, что в момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Его задержали в момент, когда он пытался сбежать.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных деяний и признался в содеянном.

В его отношении заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, ч.3.ст.30 «Покушение на грабеж».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина крал шоколадные яйца ради наркотиков.

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