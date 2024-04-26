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Автоновости

Прошлогоднюю новинку продают за 495 тыс. рублей. Речь о багги

Малокубатурный багги KTA К7EX продают в Москве за 495 тыс. рублей. Объявление разместили на «Авито».

Малокубатурный багги продают за 495 тыс. рублей
Малокубатурный багги продают за 495 тыс. рублей
«Авито»

Отмечается, что данная модель — прошлогодняя новинка.

Новая модель багги комплектуется колесами R12 и фаркопом в базовой комплектации. А вместительный багажник с бортами позволит разместить большое количество вещей или установить массивный кофр.

Соотношение приводных звезд выбрано таким образом, что максимальную скорость багги не разовьет, но будет очень уверенно ехать в грязи, глубоком песке, тащить груженный прицеп или карабкаться в гору. Здесь она даст фору собратьям по модельному ряду.

Малокубатурный багги продают за 495 тыс. рублей
Малокубатурный багги продают за 495 тыс. рублей
«Авито»

Дорожный просвет 26см и колеса R12 позволят проверить себя и технику на бездорожье.

Усиленный каркас обеспечит большую безопасность, дополнительная защита ног лучше защитит от грязи, тканевая крыша даже в базовой комплектации сохранит голову в чистоте.

Ранее сообщалось, что супер мощный и модный мотоцикл продают в Барнауле за 173 тыс. рублей.

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