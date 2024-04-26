26 апреля
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Жизнь

Рассказали, какие вещи не стоит делать на Медуницу — 26 апреля

26 апреля — народный праздник Фомаида Медуница и церковный день памяти священномученика Артемона Лаодикийского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Медуница, растение, природа.
Медуница, растение, природа.
СС0

Традиции на Фомиаду Медуницу

Название праздника и христианское, так и народное.

Фомаидой день называют в честь памяти мученицы Фомаиды Египетской, жившей в V веке. А Медуницей - потому что в старину собирали это растение.

Медуницу использовалось в пищу, готовили из нее салаты и заваривали напитки.

Святой Фомаиде Египетской молятся от блуда и греховной страсти,от собственных желаний или от измены партнера.

За медуницей обычно ходили женщины. Для этого надевали тулуп шерстью наружу, чтобы медведь не признал человека.

Если весна выдалась теплой и к этому времени уже появились первые всходы щавеля, его рвали для приготовления блюд — салатов, супов, пирогов.

Медуница, растение, природа.
Медуница, растение, природа.
СС0

Что нельзя делать на Медуницу

  • Не стоит делать крупные покупки - окажутся неудачными, быстро сломаются и придут в негодность.
  • Нельзя флиртовать и заигрывать, изменять — к болезни и проблемам в личной и семейной жизни.
  • Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу или путешествие — в пути будут ждать препятствия.
  • Не стоит звать гостей — нежеланные гости весь месяц будут докучать.
  • В старину ходили в лес за растением медуницей. Если медуница не нужна, лучше в лес и дикие места не ходить - считалось, что в это время там бродят злые и голодные медведи.
  • Сегодня нельзя отлучать ребенка от груди — будет расти слабым.
  • У зайцев в этот день именины, потому на них нельзя охотиться и обижать.
  • Супругам и влюбленным нельзя ругаться - к проблемам в отношениях и хозяйстве.
  • Не стоит носить черную или темную одежду - черный цвет в этот день привлекает нечисть, которая будет всячески вредить.
Кролик. Заяц.
Кролик. Заяц.
открытые источники в интернете

Народные приметы на 26 апреля

  • Распустились желтые первоцветы — к теплым денькам.
  • Кукушка кукует — перед продолжительным потеплением.
  • Дуб распустился — лето окажется теплым.
  • Считалось, что в этот день начинает зеленеть малина.
  • Обычно 26 апреля массово вылетают шмели.
  • Ива зацвела — заморозки больше не вернутся.
  • Вороны сидят на верхних ветках деревьев — к теплу.
  • Дождь — погода будет переменчивой.
  • Пасмурный день — к жаркому лету.
  • Увидеть первые грибы — к скорому счастью.
  • Увидеть зайца — к счастью в доме.
  • Солнце хорошо пригревает — до конца весны будет тепло.

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