Рассказали, какие вещи не стоит делать на Медуницу — 26 апреля

26 апреля — народный праздник Фомаида Медуница и церковный день памяти священномученика Артемона Лаодикийского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Фомиаду Медуницу

Название праздника и христианское, так и народное.

Фомаидой день называют в честь памяти мученицы Фомаиды Египетской, жившей в V веке. А Медуницей - потому что в старину собирали это растение.

Медуницу использовалось в пищу, готовили из нее салаты и заваривали напитки.

Святой Фомаиде Египетской молятся от блуда и греховной страсти,от собственных желаний или от измены партнера.

За медуницей обычно ходили женщины. Для этого надевали тулуп шерстью наружу, чтобы медведь не признал человека.

Если весна выдалась теплой и к этому времени уже появились первые всходы щавеля, его рвали для приготовления блюд — салатов, супов, пирогов.

Медуница, растение, природа. СС0

Что нельзя делать на Медуницу

Не стоит делать крупные покупки - окажутся неудачными, быстро сломаются и придут в негодность.

Нельзя флиртовать и заигрывать, изменять — к болезни и проблемам в личной и семейной жизни.

Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу или путешествие — в пути будут ждать препятствия.

Не стоит звать гостей — нежеланные гости весь месяц будут докучать.

В старину ходили в лес за растением медуницей. Если медуница не нужна, лучше в лес и дикие места не ходить - считалось, что в это время там бродят злые и голодные медведи.

Сегодня нельзя отлучать ребенка от груди — будет расти слабым.

У зайцев в этот день именины, потому на них нельзя охотиться и обижать.

Супругам и влюбленным нельзя ругаться - к проблемам в отношениях и хозяйстве.

Не стоит носить черную или темную одежду - черный цвет в этот день привлекает нечисть, которая будет всячески вредить.

Кролик. Заяц. открытые источники в интернете

Народные приметы на 26 апреля

Распустились желтые первоцветы — к теплым денькам.

Кукушка кукует — перед продолжительным потеплением.

Дуб распустился — лето окажется теплым.

Считалось, что в этот день начинает зеленеть малина.

Обычно 26 апреля массово вылетают шмели.

Ива зацвела — заморозки больше не вернутся.

Вороны сидят на верхних ветках деревьев — к теплу.

Дождь — погода будет переменчивой.

Пасмурный день — к жаркому лету.

Увидеть первые грибы — к скорому счастью.

Увидеть зайца — к счастью в доме.

Солнце хорошо пригревает — до конца весны будет тепло.

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