Накануне возле педагогического университета между таксистом и подростками на электросамокате произошел конфликт, сообщает " Инцидент Барнаул ".

Подростки ехали на самокате и чуть не задели автомобиль такси. Из него вышел водитель, начался конфликт.

В ходе перепалки таксист достал из багажника топор. Однако применять его по отношению к оппонентам не стал.

Позже очевидцы сообщили, что в конфликте виноваты самокатчики, которые хотели проехать проезжую часть, при этом не притормаживая перед автомобилем. Также они ехали вдвоем на одном самокате.

Конфликт водителя такси с самокатчиками. "Инцидент Барнаул"

По словам заставших инцидент горожан, подростки сами начали провоцировать таксиста. "Он уже сел в машину и хотел уезжать, но они его просто вывели из себя", — заявили барнаульцы.

Ранее в Барнауле самокатчик чудом остался жив после наезда автомобиля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале