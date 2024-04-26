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Происшествия

В центре Барнаула таксист угрожал самокатчикам топором

Накануне возле педагогического университета между таксистом и подростками на электросамокате произошел конфликт, сообщает "Инцидент Барнаул".

Подростки ехали на самокате и чуть не задели автомобиль такси. Из него вышел водитель, начался конфликт.

В ходе перепалки таксист достал из багажника топор. Однако применять его по отношению к оппонентам не стал.

Позже очевидцы сообщили, что в конфликте виноваты самокатчики, которые хотели проехать проезжую часть, при этом не притормаживая перед автомобилем. Также они ехали вдвоем на одном самокате.

Конфликт водителя такси с самокатчиками.
Конфликт водителя такси с самокатчиками.
"Инцидент Барнаул"

По словам заставших инцидент горожан, подростки сами начали провоцировать таксиста. "Он уже сел в машину и хотел уезжать, но они его просто вывели из себя", — заявили барнаульцы.

Ранее в Барнауле самокатчик чудом остался жив после наезда автомобиля.

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