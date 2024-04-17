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Жизнь

В Барнауле назвали места, где установят ограничения скорости для самокатов

Новые правила для самокатчиков связаны с участившимися случаями ДТП, сообщили в пресс-службе мэрии.

Самокат.
Самокат.
CC0

Сообщается, что с начала апреля в Барнауле произошло порядка девяти ДТП с самокатами. В прошлом году за весь сезон таких насчитывалось 13.

Ограничения планируют ввести в местах массового скопления. В их число входит ул. Мало-Тобольская, пр. Ленина, Набережной реки Обь и других людных улицах. Однако во внесении ограничений есть нюансы.

Для того чтобы ввести новые правила для самокатчиков, необходимо проанализировать данные и определить технические возможности. В мэрии отметили, что после этого они планируют провести встречу с сотрудниками ГИБДД и руководителями компаний для разработки и внедрения мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле самокатчик чудом остался жив после наезда автомобиля.

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