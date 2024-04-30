Ввоз томатов с жутким вирусом пресекли на границе Алтайского края

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай предотвратили проникновение на территорию региона опасного вируса, который был обнаружен на томатах, сообщает «КП Барнаул».

Партия томатов весом 16 тонн прибыла в Алтайский край из Казахстана. В ходе проверки в продукции был обнаружен карантинный вредный организм — вирус коричневой морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus). Наличие вируса было подтверждено результатами лабораторной экспертизы.

В связи с этим вся партия томатов была возвращена в Казахстан. Надзорные органы также установили контроль за продукцией.

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