Ввоз томатов с жутким вирусом пресекли на границе Алтайского края

Партия томатов весом 16 тонн прибыла в Алтайский край из Казахстана. В ходе проверки в продукции был обнаружен карантинный вредный организм — вирус коричневой морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus). Наличие вируса было подтверждено результатами лабораторной экспертизы.
В связи с этим вся партия томатов была возвращена в Казахстан. Надзорные органы также установили контроль за продукцией.
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