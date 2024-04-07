8 апреля
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Происшествия

Парень на электросамокате сбил мальчика в Барнауле

Инцидент произошел накануне днем на ул.Малахова в Барнауле — 20-летний парень на электросамокате наехал на 10-летнего мальчика.

Место ДТП с электросамокатом.
Место ДТП с электросамокатом.
vk.com/incident22

Пострадавший в это время двигался во встречном направлении на самокате, приводя его в движение мускульной энергией.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Его доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, указывает "Инцидент барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Между тем самокатный беспредел беспокоит жителей Барнаула.

Горожане возмущены хаотичной расстановкой самокатов на улице.

По словам очевидцев, разойтись в таком беспорядке не могут даже два человека, не говоря уже про матерей с колясками и инвалидов-колясочников.

Жители ждут принятия жестких мер относительно происходящего.

Ранее в Барнауле в ТРЦ Galaxy загорелся самокат.

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