На Алтай-Коксе стартуют профессиональные соревнования

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) в течение 2024 года пройдут девять конкурсов профессионального мастерства и два конкурса, направленных на развитие компетенций металлургов.

Соревнования среди работников различных специальностей направлены на повышение престижа рабочих профессий, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.

Первыми в мае определят лучших барильетчиков коксового цеха. В июне посоревнуются стропальщики, в сентябре — лаборанты химического анализа. В октябре определят лучших газоспасателей, машинистов вагоноопрокидывателя, слесарей-ремонтников и слесарей-сантехников. В ноябре запланированы профессиональные соревнования среди электрогазосварщиков и электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Каждое состязание традиционно будет состоять из теоретической и практической части. Жюри оценит уровень компетентности конкурсантов в вопросах охраны труда и промышленной безопасности, знания технологических параметров производственных процессов, действующих стандартов качества, скорости и точности выполнения производственных заданий.

Помимо соревнований по профмастерству в 2024 году в компании пройдут конкурсы «Лучший наставник» и общегрупповой «Молодой лидер». Они направлены на профессиональное развитие сотрудников, выявление инициативных работников, которые составят кадровый резерв предприятия.

Победителей конкурсов награждают дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями.

Самое важное - в нашем Telegram-канале