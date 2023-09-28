За пьяную езду на самокате предложили штрафовать на 30 тыс. рублей

Езда на электросамокате или велосипеде в пьяном виде может грозить штрафом до 30 тыс. рублей, сообщают " Известия ".

В первоначальной версии документа предполагался штраф в размере 10 тыс. рублей.

Однако теперь нарушителей будут штрафовать так же как за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент за превышение скорости от 5 до 10 км/ч гонщик может заплатить штраф от 500 до 800 рублей, от 10 до 15 км/ч — от 2 до 2,5 тыс. рублей.

А от 4 до 5 тыс. рублей грозит за превышение скорости на более чем 20 км/ч. Ранее за такое превышение наказания не было установлено.

Ранее водителей электросамокатов начали штрафовать за нарушение ПДД.